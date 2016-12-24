В Мордовии «Диктант Победы» впервые пройдет на базе национального парка «Смольный»

На заседании регионального оргкомитета «Наша победа», которое состоялось в Саранске 22 марта, обсудили вопросы подготовки и проведения «Диктанта Победы» в республике.

«Настало время, когда наша страна не просто вспоминает события Великой Отечественной войны, отдает дань памяти и благодарит всех тех, чьими усилиями удалось прийти к Победе. С каждым годом все серьезнее встает вопрос сохранения правды о событиях тех лет и защиты памяти о подвиге советского народа. Акция «Диктант Победы» способствует защите исторической правды о Великой войне. Сегодня, когда наши воины вновь находятся на полях сражений, «Диктант Победы» приобретает особый смысл. Популярность акции, которая собирает тысячи россиян по всей стране, говорит о правильности выбранного формата», - отметил председатель оргкомитета, председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин.

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» в этом году в Мордовии соберет участников более чем на 130 площадках. Это школы, средние специальные учебные заведения, вузы, музеи и центры досуга. Центральным местом проведения акции традиционно станет Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. Воронина, где перед началом диктанта будет вынесено подлинное знамя 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Впервые в этом году «Диктант Победы» состоится на базе Национального парка «Смольный».

Принять участие в акции сможет любой желающий. Подготовиться помогут тренировочные тесты на сайте акции диктантпобеды.рф, а также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

В этом году задания диктанта посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Вопросы переведут на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.