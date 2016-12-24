В Мордовии количество самозанятых по итогам 2023 года превысило 22 тысячи человек

Одна из самозанятых - Евгения Петрушина растит четверых детей и прекрасно справляется не только с воспитанием, но и бизнесом.



«Можно сказать, что я нахожусь в затяжном декрете. Конечно, воспитывать четверых – огромный труд и пока дети маленькие, о работе даже не может идти и речи, но я нашла любимое дело, которое теперь приносит доход и пользу», - рассказывает женщина.



Евгения Петрушина занимается вязанием изделий ручной работы, которые востребованы среди граждан. Варежки, носки, шапки и шарфы – это самый ходовой товар и дело не только в зимней, морозной погоде. Каждое изделие сделано с учетом пожеланий клиентов и с любовью.



Современные возможности маркетплейсов позволяют приобрести любую ткань не выходя из дома. А вот реализовать продукцию, заявить о своем бизнесе на всю республику помогают многочисленные и бесплатные услуги, а также меры господдержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Только в прошлом году такой помощью в республике воспользовались свыше двух тысяч человек.



Знакомство жителей и гостей Саранска с товарами мастерицы произошло на ярмарке самозанятых «Зимняя сказка», которую в декабре прошлого года организовало Министерство экономики торговли и предпринимательства Мордовии, совместно с Центром «Мой бизнес».



«Я много слышала о центре и видела в интернете информацию о ярмарках. Поучаствовать в качестве самозанятой получилось в конце 2023 года. Это незабываемый, бесценный опыт. Здорово, что малый бизнес может представить свои изделия на таких мероприятиях, - рассказывает Евгения Петрушина. - Клиентов стало значительно больше. Вновь мечтаю попасть на ярмарку весной, уже готовлю новые товары».



Кроме вязания женщина занимается пошивом одежды - увлечением, на которое в детстве вдохновила бабушка. После окончания школы будущая бизнесвумен получила образование швеи, но работать по специальности не стала – весь спрос закрывали магазины и конкурировать без господдержки с ними было не просто. К увлечению детства Евгения вернулась, став мамой.



«Когда у меня родилась первая дочка, захотелось одевать ее во что-то индивидуальное, не похожее на других. Так стали появляться первые изделия. Когда люди спрашивали, где я купила — отвечала гордо: «сшила сама». Пошли первые заказы, - вспоминает Евгения Петрушина. - Вязание сочетала с шитьем. Так я стала самозанятой».



Стоит отметить, что благодаря нацпроекту с каждым годом такой вид деятельности становится все более популярным в Мордовии - количество самозанятых по итогам 2023 года уже превысило 22 тысячи человек.