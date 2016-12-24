У заключенных мордовских колоний зарплата в минувшем году выросла почти на 20%

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В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РМ прошло заседание коллегии, на которой подводились итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2023 год. С основным докладом выступил врио начальника УФСИН по РМ Павел Ломакин.
Как отмечалось, в минувшем году в учреждениях ведомства не допущено побегов осужденных из-под надзора, охраны и при конвоировании, а также массовых беспорядков и групповых эксцессов.
При попытке доставки сидельцам изъято 5,8 литров спиртных напитков и более 120 грамм наркотических средств и психотропных веществ. По инициативной информации оперативного аппарата УФСИН территориальными отделами правоохранительных органов изъято свыше 3 кг наркотических средств.
План по выпуску товарной продукции и оказания услуг промышленного характера выполнен на 106,1%. Выпуск составил 1 миллиард 199,67 млн. рублей. При этом, на 19,3% увеличена среднемесячная заработная плата осужденных.
В ходе коллегии состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников ведомственными и республиканскими наградами.
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