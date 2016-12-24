В Саранске двух парней убили за громкую музыку

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Саранске по факту обнаружения тел двух парней в возрасте 28 лет с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, тела погибших обнаружены около 2 часов ночи 27 января года в столице Мордовии на улице возле автомашины, припаркованной у многоэтажного дома по проспекту 50 лет Октября.

По предварительным данным, к убийству причастен 43-летний житель дома, возле которого находились тела. Как полагает следствие, преступление подозреваемым совершено в ходе ссоры, возникшей из-за того, что парни громко слушали музыку в автомашине, чем вызвали недовольство фигуранта. В настоящее время он задержан, с ним работают следователи.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием следователя-криминалиста регионального управления СК, зафиксирована обстановка на месте происшествия, а также ножевые ранения на телах погибших.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ход расследования взят на контроль руководителем Следственного управления по республике.