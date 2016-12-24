27 января откроется для выполнения финальное задание конкурса «Это у нас семейное»

До завершения дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» остается пять дней. Финальным конкурсным испытанием станет «Викторина». Она откроется для прохождения в 12:00 по московскому времени 27 января и будет доступна до окончания дистанционного этапа 31 января. В начале февраля будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Помимо этого, за оригинальность, творческий подход, яркость, нестандартность выполнения конкурсных испытаний более 3 000 семей получат призы – микроволновые печи, телевизоры, ноутбуки, умные колонки и множество других подарков.

В финальном конкурсном испытании «Викторина» семейным командам предстоит собраться вместе и в онлайн формате ответить на вопросы, продемонстрировав знания о России. Для прохождения будут даны три попытки и засчитается лучший результат.

«Чтобы наши участники еще больше узнали о своей стране, ее истории, географии, литературе, музыке, культуре мы решили предложить пройти семьям увлекательную викторину. Выполнять это задание, как и все остальные, нужно будет вместе всей семейной командой. Каждый член семьи сможет внести вклад в общий итоговый результат. Осталось всего пять дней до окончания дистанционного этапа, и совсем скоро станут известны имена полуфиналистов конкурса. Но в любом случае, мы уверены, что все семьи-участники конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» получили положительные эмоции от участия в конкурсе, смогли еще больше узнать друг друга, сплотиться и провести много времени вместе. Надеемся, что конкурс зародил множество традиций и полезных привычек в российских семьях», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В рамках дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» участники выполняют задания на разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Новый год», «Рецепт Жуковых». Главное условие всех конкурсных испытаний – их выполнение всеми членами семейной команды. Некоторые семьи уже выполнили все доступные задания, например, Скарницкие из Белгородской области. «Конкурс «Это у нас семейное» действительно сплотил нашу семью, сделал ее еще крепче. Задания дали возможность намного чаще проводить время вместе со своими родными. Особенно нам понравилось задание «Песня трех поколений», мы сочинили свою песню! Теперь у нас вошло в привычку проводить все выходные вместе, появилось много идей, чем можно заняться всей семьей», – рассказала Нина Михайловна – представитель семейной команды Скарницких.

Благодаря участию и совместному выполнению конкурсных задач дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное», семьи не только вспоминают и создают семейные традиции, готовят, занимаются вместе спортом, придумывают и исполняют песни, делают добрые дела, но и имеют возможность выиграть приятные подарки. Так, организаторы конкурсы подготовили для участников 6 000 призов, среди которых: бытовая техника для кухни, наборы посуды, умные гаджеты, спортивные и туристические товары, телевизоры, пылесосы, ноутбуки, колонки, смартфоны и даже портативные проекторы. В разных заданиях – разные подарки. Их обладателей после окончания дистанционного этапа выберут члены Наблюдательного совета конкурса. Сами же члены Наблюдательного совета конкурса, а также партнеры подготовили свои призы для семейных команд, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа. Среди таких подарков концерт с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, посещение студии звукозаписи Black Star и возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова, поездка в гости к семье певца Сергея Жукова, возможность посетить развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» в Москве и Казани от киностудиии «Союзмультфильм» за выполнение задания «Мультсемья», экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в городе Мурманск за выполнение задания «Изобретатели» от Госкорпорации «Росатом».

В самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвуют 587 267 человек из 102 735 семейных команд. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. По итогам дистанционного этапа в начале февраля будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Они будут определены в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» состоятся весной этого года, а летом пройдет финал. Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».