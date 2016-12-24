На стенде Мордовии на Международной выставке-форуме «Россия» прошел День Экологии

26 января на Международной выставке-форуме «Россия» прошел День Экологии. На стенде Мордовии было организовано несколько мастер-классов и викторин. Мероприятия провела Детская экологическая организация «Зеленый мир».

Например, все желающие могли научиться рисовать пейзажи, создавать объемные изображения из бумаги. Также большое внимание республика уделила экологическим знаниям, привычкам и культуре. Специалисты рассказали посетителям о значении раздельного сбора мусора и дали необходимую информацию о свойствах наиболее используемых предметов и материалов (бумаги, железа, пластика, стекла и т.д.).

Кроме того, делегация из Мордовии приняла участие в ключевом событии дня – пленарной сессии с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.



«Мы получили необходимые напутствия, в каком направлении должны двигаться. Безусловно, наша республика является неотъемлемой частью всех экологических программ, национального проекта «Экология». Мы наметили цели и будем к ним идти. Отдельно хочу отметить, что было очень много желающих принять участие в мероприятиях, которые прошли на стенде Мордовии в этот день», - сказал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.