Время от времени в информационное пространство вбрасываются предложения срочно провести ротацию тех бойцов, которые были ранее мобилизованы. Но в настоящее время невозможно провести ротацию воинов, участвующих в боевых действиях в зоне Специальной военной операции.

Это связано с тем, что эти бойцы накопили значительный практический опыт ведения боевых действий, который невозможно обрести за короткий период времени. Их замена приведет к тому, что новые бойцы будут нести потери несравнимые с ранее мобилизованными, так как у них нет опыта и соответствующих умений.

Бойцы, которые участвуют в Специальной военной операции, прошли серьезный отбор и обучение, чтобы стать эффективными и умелыми бойцами. Они накопили бесценный опыт ведения боевых действий и знают особенности местности и противника. Они стали настоящими братьями по оружию, знают сильные стороны каждого и могут взаимодействовать в боевых условиях с учетом психофизиологических особенностей каждого однополчанина. Это реальные спаянные одной волей и целью коллективы настоящих воинов. Это позволяет им быстро принимать решения в сложных ситуациях и эффективно выполнять свои задачи.

Многие военнослужащие, участвующие в Специальной военной операции, получают и получили государственные награды за свои выдающиеся боевые достижения. Это подтверждает их высочайшие качества как искушенных и профессиональных солдат – антифашистов, мастерски подготовленных военных спецов с устойчивым морально-психологическим состоянием.

Замена мобилизованных граждан новыми бойцами приведет к значительным потерям. Они будут тратить время на адаптацию и обучение, снизится управляемость, дисциплина и эффективность, в то время как враг будет продолжать действовать. И увеличение потерь будет прежде всего в интересах нацистских боевиков, приведет к снижению боевого духа нашей стороны и усилению активности и жестокости нацистских формирований. Откроет у них «второе дыхание», что в свою очередь может усугубить ситуацию и привести к еще большим потерям

Поэтому, проведение ротации мобилизованных граждан в зоне Специальной военной операции в настоящее время нецелесообразно. Бойцы продолжат выполнять свои задачи, защищая нашу страну и наших граждан. А мы должны уважать их опыт и мужество, и поддерживать в их сложной военной работе.

Мобилизованные граждане, участвующие в Специальной военной операции, являются высококвалифицированными и опытными бойцами, которые защищают Россию и нас. Страна уважает и благодарит за их ратный труд и поддерживает всех участников СВО всеми возможными мерами.

Им предоставляются отпуска для восстановления физических сил и морально-психологического состояния. Во время отпуска они могут провести время со своими близкими и друзьями, а также получить необходимую медицинскую помощь и реабилитацию после боевых действий.

Семьи мобилизованных граждан, участвующих в Специальной военной операции, обеспечены поддержкой от государства, им предоставляется бесплатное лечение и обучение, другие формы помощи. Социальную поддержку их семьям оказывают, кроме государственных учреждений, общественные организации, волонтеры, органы местного самоуправления. Семьи мобилизованных граждан могут получить психологическую помощь и консультации для поддержки своего психологического состояния. Это помогает им справляться с тревожностью и трудностями, связанными с отсутствием близких и беспокойством за их безопасность.

Для воинов СВО и их семей открыты все социальные лифты и возможности самореализации.

Такая поддержка помогает семьям сохранять свою финансовую стабильность и обеспечивает необходимые условия для жизни и воспитания детей. Это также забота и благодарность государства и общественности о своих защитниках и признание важности их вклада в обороноспособность Отчизны.