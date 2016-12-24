В Саранске ветераны СВО изучили вальс на мастер-классе в танцевальной студии

«Спасибо вам за профессиональную работу!»
Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
Мероприятие организовал региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Мастер-класс прошел в студии ESTETICA DANСE во Дворце спорта Саранска.
На мероприятие пришли ветераны спецоперации вместе со спутницами. Под руководством тренера пары разучили современный вальс. Все участники получили эстетическое удовольствие и заряд позитива, а результатом тренировки стал красивый, слаженный танец.
«Выражаю огромную благодарность филиалу фонда за организацию такого мероприятия, - сказал ветеран Дмитрий. - Я посетил мастер-класс с дочерью, которая в этом году оканчивает школу. Теперь точно есть чем блеснуть на ее выпускном. Спасибо за приглашение!»
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Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
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