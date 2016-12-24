В Саранске ветераны СВО изучили вальс на мастер-классе в танцевальной студии

Мероприятие организовал региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Мастер-класс прошел в студии ESTETICA DANСE во Дворце спорта Саранска.



На мероприятие пришли ветераны спецоперации вместе со спутницами. Под руководством тренера пары разучили современный вальс. Все участники получили эстетическое удовольствие и заряд позитива, а результатом тренировки стал красивый, слаженный танец.



«Выражаю огромную благодарность филиалу фонда за организацию такого мероприятия, - сказал ветеран Дмитрий. - Я посетил мастер-класс с дочерью, которая в этом году оканчивает школу. Теперь точно есть чем блеснуть на ее выпускном. Спасибо за приглашение!»