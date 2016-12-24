Открыта продажа билетов на авиарейс «Саранск - Махачкала»

Поплавать с дельфинами
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Мордовию и Дагестан весной этого года свяжет прямой авиарейс. Новый маршрут начнет действовать с 5 мая.
Полеты будут осуществляться каждое воскресенье. Самолеты по новому маршруту начнут рейс с вылета из Махачкалы в 08:05, посадка в Саранске в 10:40. Обратный вылет в 11:40, прибытие в 14:00.
Билеты можно приобрести по ссылке - https://airtickets.skx.aero/.
Новые авиарейсы стали возможными благодаря техническому оснащению терминала. Оно завершилось в конце прошлого года.
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