Открыта продажа билетов на авиарейс «Саранск - Махачкала»

Мордовию и Дагестан весной этого года свяжет прямой авиарейс. Новый маршрут начнет действовать с 5 мая.

Полеты будут осуществляться каждое воскресенье. Самолеты по новому маршруту начнут рейс с вылета из Махачкалы в 08:05, посадка в Саранске в 10:40. Обратный вылет в 11:40, прибытие в 14:00.

Билеты можно приобрести по ссылке - https://airtickets.skx.aero/.

Новые авиарейсы стали возможными благодаря техническому оснащению терминала. Оно завершилось в конце прошлого года.