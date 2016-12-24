У жительницы Саранска липовые брокеры украли 1,6 миллиона рублей

В столице Мордовии в дежурную часть полиции обратилась 52-летняя женщина, которая стала жертвой липовых брокеров.

Как рассказала потерпевшая, в интернете она нашла рекламу о возможности получить прибыль на электронных торгах и связалась по указанному номеру.

Следуя рекомендациям жуликов, местная жительница внесла 100 долларов на брокерский счет, после чего смогла вывести определенную сумму. Затем мошенники сообщили, что для увеличения дохода нужно инвестировать куда большие деньги.

В результате женщина пополнила счета еще на 1 миллион 600 тысяч рублей, однако вскоре доступ в личный кабинет оказался у нее заблокирован. Дама немедленно отправилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

МВД по Республике Мордовия напоминает - перед тем как доверить свой капитал незнакомым структурам, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент.

Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высокорискованным даже при наличии безупречной репутации компании.