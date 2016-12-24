Заключенный мордовской колонии обвиняется в реабилитации нацизма

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с региональным УФСИН пресечена противоправная деятельность 39-летнего заключенного, причастного к реабилитации нацизма.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в ноябре 2022 года уроженец г. Хабаровска в условиях исправительного учреждения публично оправдывал и одобрял идеологию нацизма. Так, фигурант в присутствии других осужденных признавал допустимым совершение нацистами геноцида в период Второй мировой войны, признанного Международным военным трибуналом преступлением. Во время осмотра у мужчины обнаружена личная тетрадь с фотоизображениями нацистских символик.

В отношении фигуранта расследовано уголовное дело по ч. 1. ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Заключенный вину признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.