Мордовия приняла активное участие в акции «Достижения России»

За время просветительской акции Российского общества «Знание» в Приволжском федеральном округе прошло 426 лекций. 6 республик, 1 край и 7 областей приняли активное участие и представили культуру и инвестиционный потенциал округа в рамках акции «Достижения России». Серия мероприятий в каждом регионе стала продолжением тематических дней на Международной выставке-форуме «Россия».

В рамках акции «Достижения России» в Мордовии прошли лекции, посвященные достижениям страны и республики в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре, спорте, туризме и других сферах.

Акция в регионе стартовала 1 декабря 2023 г. с лекции «Достижения Республики Мордовия» в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва. Спикером выступила победитель «Лиги Лекторов», заместитель директора Медицинского института университета Ольга Радаева. Участники лекции подробно узнали о достижениях региона в здравоохранении, вкладе в лекарственную безопасность страны.

Другим центральным мероприятием стала лекция «От массового спорта к олимпийским медалям», которая прошла в Мордовском государственном педагогическом университете им. М. Е. Евсевьева. Ее провела директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе, заслуженный мастер спорта России Ольга Каниськина.

Всего по темам «Достижения Республики Мордовия» и «Достижения России в XXI веке» региональными лекторами Российского общества «Знание» проведено 50 лекций. Наряду с городским округом Саранск, наиболее активными муниципальными районами стали Ардатовский, Ковылкинский, Зубово-Полянский, Инсарский, Рузаевский, Лямбирский, Старошайговский, Кадошкинский, Атюрьевский.

На Дне Республики Мордовия на Международной выставке-форуме «Россия» прошли 6 лекций по темам: вклад Мордовии в лекарственную безопасность страны; история, культура, язык Мордовии и судьба Михаила Михайловича Бахтина, его значение для научной и общественной мысли в республике, России и мире.

«Выставка “Россия” стала для Общества “Знание” импульсом к проведению этой акции и более подробному изучению достижений каждого из регионов страны. Не могу не отметить большое количество положительных откликов от участников лекций — молодых людей, проявивших неподдельный интерес к развитию своей Родины. Отдельная благодарность лекторам, которые активно включились в работу — они стали голосом акции. В результате все вместе мы создали уникальную базу материалов про каждый регион, которая будет и дальше использоваться в просветительской деятельности по всей России», – поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего за время акции «Достижения России», проходившей во всех регионах страны на протяжении трех месяцев, начиная с ноября 2023 года, прошло более 3000 мероприятий, объединивших 173 тысячи слушателей и свыше 1000 лекторов.

Материалы уникальных лекций, которые совместно с Обществом «Знание» разработали в каждом регионе страны, составят базу знаний для просветителей и позволят продолжить начатую в рамках акции кампанию по популяризации достижений России.