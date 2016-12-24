Житель Саранска выслушал приговор за ДТП, в котором погибли 2 человека

По информации прокуратуры РМ, суд вынес приговор 50-летнему жителю Саранска за гибель в дорожной аварии двух пассажиров его автомашины. Мужчина держал ответ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В ходе расследования было установлено, что утром 2 сентября 2022 года фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля «Мицубиси Лансер». Вместе с ним в поездку отправились его знакомый со своей матерью.

На Юго-западном шоссе в столице Мордовии он не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП 36-летний и 61-летняя пассажиры погибли. Подсудимый получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью - в настоящее время он полностью обездвижен.

В суде мужчина свою вину в совершении преступления не признал. С учетом позиции прокуратуры суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимается деятельностью связанного с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

От основного наказания осужденный освобожден по состоянию здоровью.

Также с него будет взыскано 1,5 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшего – родственника погибших.