Нацпроект создает комфортное пространство для жителей Большеигнатовского района

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Большеигнатовском районе только за последние пять лет благоустроили 4 дворовых и 1 общественную территорию.

В проектах благоустройства одну из важных ролей играют жители – именно они выбирают пространство, которое будет благоустроено, а также голосуют за проект будущих изменений. За эти годы преобразились дворовые территории многоквартирных домов № 46 и № 48 по улице Советской, № 39 и № 41 по улице Щорса, № 2 по улице Школьной и № 8 по улице Новой.

«Мы всегда к своему двору относились с особой заботой, – рассказала О.Н. Ермушева, проживающая на улице Школьная, 2. – Весной разбивали клумбы, рассаживали цветы в вазоны. Но не было того комфорта и уюта, который бы хотелось нам видеть. Когда узнали, что можем сделать наш любимый двор лучше, взялись за дело. Сначала мы собирали подписи, оформляли заявку на участие, затем совместно со специалистами из администрации обсуждали планировку будущего двора. Теперь у нас комфортно – есть беседка, урны, скамейки. За счет муниципальных средств заменено асфальтовое покрытие. А порядок и красоту во дворе мы не только сохранили, но и приумножили. Без скромности скажу, что наш двор самый уютный и красивый. А люди, проживающие в доме, очень дружные. К нам на экскурсию приходили даже жители других домов. Думаю, мы своим энтузиазмом «заразили» многих».

Масштабный проект реконструкции сквера на улице Советской завершился осенью 2023 года. Именно эту территорию жители Большого Игнатова выбрали по программе «Формирование комфортной городской среды». 1044 человека проголосовали за сквер.

На территории сквера уложена брусчатка, появились детские игровые зоны, качели, удобные скамейки, урны. Большое внимание уделено освещению.

С первых дней открытия сквер пользуется большой популярностью у местных жителей. Особенно здесь любят проводить время мамочки с детьми. Это яркий пример того, как программы благоустройства создают места притяжения для жителей.

Отметим, что на прошедшем в Москве первом Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России» глава государства В.В. Путин сообщил о продлении до 2030 года конкурса, определяющего лучшие проекты в области развития городской среды. «Многие полезные начинания разработаны благодаря конкурсу», – отметил Президент России.