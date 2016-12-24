В Штабе общественной поддержки РМ стартовал цикл занятий «Школа приключений»

«Родные – Любимые»
Две семьи из Мордовии стали победителями конкурсной программы Всероссийского семейного форума
На площадке Штаба общественной поддержки Республики Мордовия саранский Центр детского творчества №2 открыл цикл занятий «Школа приключений».
Участники «Клуба приключений» учатся ориентироваться по компасу, солнцу, звездам, деревьям, окружающим предметам и еще с помощью десятков разных способов. Пока занятия проводятся в формате лекций, далее будут проводиться мастер-классы по различным направлениям.
Как отмечается, записаться на следующее занятие можно по телефону (8342) 23-00-01.
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