Жителей Мордовии приглашают на обучение в «Мастерскую новых медиа»

Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» открыла набор на первый в этом году образовательный поток. Стать участниками обучения могут блогеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, продюсеры, медиаменеджеры и медиаспециалисты.

Программа создана АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» для развития крупнейшего и эффективного сообщества медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду в нашей стране, реализует полезные медиапроекты и отражает внешние информационные угрозы.

«Это колоссальная ответственность. Потому что теперь, отбирая кандидатов на обучение в «Мастерскую новых медиа», мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе. Нас это мотивирует находить новые решения и подходы в развитии программы», – подчеркнула куратор программы, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Подать заявку, а также пройти анкетирование и выполнить творческое задание необходимо до 5 февраля. Сделать это можно официальной платформе «Мастерской новых медиа».

Лучших кандидатов пригласят на онлайн-интервью. Из низ отберут 75 медийщиков, которые смогут приступить к обучению уже в этом марте. Оно пройдет в Москве и будет бесплатным.

В роли наставников выступят ведущие медиаэксперты России – Владимир Соловьев, Александр Цыпкин, Кристина Потупчик, Владимир Табак, Алексей Гореславский, Арам Габрелянов, Катя Агранович, Юрий Бардаш и другие. Они расскажут о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа.

Также участники займутся разработкой эффективной медиастратегии, изучат опыт мастеров и их команд. После завершения программы выпускники станут частью сообщества «Мастерской новых медиа» и получат дополнительные возможности для развития своих инициатив и проектов.

За все время существования программы «Мастерская новых медиа» выпустила 840 специалистов из 85 регионов страны, в том числе из Мордовии.