В Мордовии осужденные к принудительным работам получили золотые значки ГТО

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Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
С осужденными, содержащимися в исправительном центре от колонии № 6 УФСИН по РМ, на общем собрании провели беседу о здоровом образе жизни. Часть из них активно занимается спортом, в том числе входят в состав футбольной команды ООО «Ромодановосахар», на базе которого и создан изолированный участок исправительного центра.
«Хотелось бы, чтобы лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ, поддерживающих здоровый образ жизни, становилось все больше, так как участие в спортивных мероприятиях способствует отказу от вредных привычек и мотивирует на правопослушное поведение и недопущение совершения повторных правонарушений»,- отметила присутствовавшая на мероприятии заместитель начальника УФСИН по РМ Лариса Сергеенко.
В завершение она вручила трем осужденным золотые значки ГТО и удостоверения к ним.
Стоит отметить, что сдача норм ГТО была организована общественной правозащитной организацией «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» совместно с комиссией из числа преподавательского состава МГПУ им. М.Е. Евсевьева.
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