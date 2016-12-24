В Мордовии осужденные к принудительным работам получили золотые значки ГТО

С осужденными, содержащимися в исправительном центре от колонии № 6 УФСИН по РМ, на общем собрании провели беседу о здоровом образе жизни. Часть из них активно занимается спортом, в том числе входят в состав футбольной команды ООО «Ромодановосахар», на базе которого и создан изолированный участок исправительного центра.

«Хотелось бы, чтобы лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ, поддерживающих здоровый образ жизни, становилось все больше, так как участие в спортивных мероприятиях способствует отказу от вредных привычек и мотивирует на правопослушное поведение и недопущение совершения повторных правонарушений»,- отметила присутствовавшая на мероприятии заместитель начальника УФСИН по РМ Лариса Сергеенко.

В завершение она вручила трем осужденным золотые значки ГТО и удостоверения к ним.

Стоит отметить, что сдача норм ГТО была организована общественной правозащитной организацией «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» совместно с комиссией из числа преподавательского состава МГПУ им. М.Е. Евсевьева.