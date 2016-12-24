В Саранске задержан наркокурьер с килограммом мефедрона

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Республики Удмуртия за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает МВД по РМ.

В ходе расследования полицейские установили, что по указанию организатора наркоторговли парень на автомобиле приехал в Нижегородскую область, где взял из тайника 1 килограмм мефедрона. В гостинице он расфасовал наркотик по 200 сверткам, и с этой огромной партией «синтетики» отправился в Мордовию.

В лесополосе близ Саранска наркокурьер разместил 50 закладок, при этом он передвигался по сугробам на мотосноуборде. В какой-то момент молодой человек случайно обронил телефон, в результате ему пришлось приобрести новый смартфон и сим-карту для передачи сведений криминальному куратору о местонахождении запрещенных веществ.

Житель Удмуртии был задержан оперативниками УНК МВД по РМ. При досмотре его «Нивы» полицейские обнаружили оставшиеся 150 свертков с мефедроном общим весом 750 граммов.

В настоящий момент в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.