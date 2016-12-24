Артём Здунов: «Потенциал у Краснослободского района большой»

24 января в Краснослободске состоялась отчетная сессия районного Совета депутатов. В ее работе приняли участие Глава республики Артём Здунов, Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин, члены кабинета министров, депутаты.

С основным докладом об итогах работы в 2023 году и задачах на 2024 год выступил глава района Алексей Буйнов. Он отметил сплоченность жителей в поддержке СВО - всего для бойцов было собрано более 15 млн. рублей добровольных пожертвований. Руководитель района поблагодарил земляков за это важное и большое дело. Память погибших почтили минутой молчания.

Глава района доложил о работе по наращиванию собственных доходов, снижению муниципального долга, инвентаризации объектов недвижимости. В 2023 году было привлечено более 430 млн. рублей инвестиций в основной капитал - темп роста составил 113%. Почти на 12% увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса. Рост объемов производства в сельском хозяйстве составил 112%, в промышленности - 105%.

Продолжается работа по благоустройству, ремонту дорог - в 2024 году предстоит отремонтировать 28 километров. Также на этот год запланировано строительство сетей водоснабжения в Краснослободском городском поселении и возведение двух современных корпусов в детском оздоровительном лагере «Золотой колос». Большие задачи стоят по сокращению аварийного жилищного фонда.

Глава республики заострил внимание на тех вопросах, где предстоит работать активнее. Это касается увеличения собственных доходов бюджета, обеспечения финансовой дисциплины.

По итогам 2023 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Краснослободского района составили около 140 млн. рублей, темп роста - 102,8%, по республике - 104,8%. «Этот результат не соответствует производственным возможностям и инвестиционному потенциалу вашего района», - отметил Артём Здунов.

Также руководитель республики отметил рост просроченной кредиторской задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, буксует работа над программой финансового оздоровления. Глава Мордовии подчеркнул: «Потенциал у вас огромный, реализуются новые инвестиционные проекты. Например, только в развитие сельского хозяйства 4 сельхозпредприятия планируют инвестировать в 2024 году почти 255 млн. рублей. Значительные инвестиции в ближайшую трехлетку запланированы в завод промметизделий».

Также руководитель республики обратил внимание на необходимость более предметной работы по инвентаризации объектов недвижимости, приведению в порядок градостроительной документации, внесению границ территориальных зон и населенных пунктов, документов территориального планирования.

Важные объекты этого года – завершение строительства мусоросортировочной станции, строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни в Краснослободске, завершение рекультивации свалки. «Вопросы модернизации ЖКХ в целом прошу держать на особом контроле», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава республики отметил неплохую работу по модернизации объектов здравоохранения. В 2022 году в рамках нацпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» проведен капремонт поликлиники г. Краснослободска. В неврологическом отделении установлен аппарат компьютерной томографии. До конца следующего года будет проведен капремонт лечебного корпуса Краснослободской больницы.

В то же время многие ФАПы не соответствуют современным требованиям оказания медицинской помощи. Требуется строительство 4 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов.

В рамках программы капремонта школ на 2026 год отбор прошла Гуменская средняя общеобразовательная школа. В ремонте нуждаются еще две образовательные организации. Эта работа будет продолжена.

В ходе сессии также были заслушаны доклады о деятельности волонтерских организаций, реализации молодежной политики в районе и работе Совета депутатов.