В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проверили пассажирский транспорт

23 января на территории Мордовии проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». В этот день сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяли водителям маршруток и автобусов. Основная задача – проверить насколько безопасен пассажирский транспорт в республике. Ведь по данным ГИБДД, в прошлом году на территории региона произошло 25 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, в которых три человека погибли и 26 получили травмы.

За время рейдов были проверены сотни транспортных средств и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. Выявлено более 70 нарушений требований законодательства, допущенных водителями, а также должностными и юридическими лицами, ответственными за осуществление пассажирских перевозок.

На Лямбирском шоссе в Саранске был остановлен автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту №66. У транспортного средства оказалась неисправна тормозная система, однако водитель не обратил внимания на этот факт. На него были составлены административные материалы, автобус помещен на специализированную стоянку.

По данным Госавтоинспекции, среди выявленных самых частых нарушений – пренебрежение водителями пассажирского транспорта ремнями безопасности, высадка и посадка пассажиров в неустановленных для этого местах и использование мобильного телефона во время движения.