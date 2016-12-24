Мордовский Центр помощи бездомным животным стал лауреатом Всероссийской премии добрых дел

23 января в Музее Победы в Москве состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить». Она направлена на продвижение общественных и гражданских инициатив, традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержку волонтерского движения и благотворительности.

Одним из лауреатов премии стала АНО «Центр помощи бездомным животным «Дружба навеки», которая занимается стерилизацией бездомных животных и поиском для них хозяев. Организация получила награду в номинации «Защита окружающей среды».

«Такая награда для нас очень ценна! Центру два года, в нашем коллективе всего 4 человека. И мы счастливы, что нашу работу заметили и отметили на таком высоком уровне наряду с серьезными общественными организациями. Радует, что в России такое пристальное внимание уделяется помощи братьям нашим меньшим. Награда укрепила в нас уверенность, что мы делаем нужное и важное дело, что идем в правильном направлении. Теперь у нас появилось еще больше сил и вдохновения», - отметила исполнительный директор Центра помощи бездомным животным «Дружба навеки» Людмила Семенова.

Премия добрых дел «Сможем вместе победить» проходит под эгидой социально-аналитической газеты «Аргументы недели» при поддержке Общественной палаты РФ и Музея Победы.