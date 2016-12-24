Бизнес Мордовии может получить поддержку на цифровой платформе

На цифровой платформе малого и среднего предпринимательства заработал новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он помогает предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей и предоставлением услуг. Функционал рассчитан и на тех, кто только начинает вести свою деятельность.



Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Все пользователи теперь могут провести сравнение через специальный фильтр по различным параметрам работы на площадках, получить специальные условия от маркетплейсов на продвижение своих услуг и оформление карточек товаров и услуг. Также сервис сформирует специальную подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах.



В частности, предприниматели из Мордовии в настоящий момент бесплатно могут получить помощь в размещении товаров на одном из выбранных маркетплейсов. Производителям также помогут в продвижении товаров на электронных торговых площадках. В 2024 году запланированы обучающие мероприятия, которые позволят всем заинтересованным получить новые знания в области электронной торговли.



«Мы видим колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле, только за прошлый год было зарегистрировано 152 тысячи. Предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставит доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи помимо этого получают спецпредложения и другие преференции», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



Меры поддержки бизнеса позволят избежать ошибок при открытии своего дела. В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе со всеми широко известными в стране интернет-площадками, которые прошли отбор Корпорации МСП и готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн продажах.