В мордовскую колонию заключенному прислали орешки с наркотой

«Рузаевский район – стратегический»
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Рузаевского района
Сотрудниками УНК МВД по РМ во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСИН пресечена попытка доставки в исправительную колонию №11 наркотических средств.
Как сообщает МВД по РМ, запрещенное вещество белого цвета было спрятано в пачке с сухой ореховой смесью и обнаружено при досмотре посылки, поступившей от жительницы Московской области для осужденного к 8-летнему сроку заключения.
Проведенным исследованием установлено, что среди орешков замаскировался метадон, массой 2,21 г.
Следствием возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.
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Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Рузаевского района
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