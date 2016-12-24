В мордовскую колонию заключенному прислали орешки с наркотой

Сотрудниками УНК МВД по РМ во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСИН пресечена попытка доставки в исправительную колонию №11 наркотических средств.

Как сообщает МВД по РМ, запрещенное вещество белого цвета было спрятано в пачке с сухой ореховой смесью и обнаружено при досмотре посылки, поступившей от жительницы Московской области для осужденного к 8-летнему сроку заключения.

Проведенным исследованием установлено, что среди орешков замаскировался метадон, массой 2,21 г.

Следствием возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.