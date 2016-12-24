Камеры хранения в саранском магазине взламывал бомж

В январе в дежурную часть саранского отдела полиции поступило два сообщения от местных жительниц о кражах их имущества из запираемых ячеек для хранения вещей в магазине, расположенном по ул.Большевистской.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что неизвестный путем взлома замков похитил личные вещи покупательниц. Общая сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе проводимых мероприятий была изъята видеозапись с мужчиной, предположительно причастным к совершению хищения.

С целью установления личности и местонахождения гражданина видеозапись была размещена в официальных аккаунтах МВД по РМ, а также направлена в региональные СМИ. Благодаря активной гражданской позиции одной из местных жительниц полицейские получили информацию о личности данного человека. Подозреваемым оказался 48-летний мужчина без определенного места жительства. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицает.

По его словам, взломав замки ячеек с помощью подручных средств, он забрал из камеры хранения имущество потерпевших. В одном из пакетов находились спиртные напитки, которые он выпил. Во второй сумке каких-либо ценных вещей для себя он не обнаружил, поэтому выкинул ее на улице.