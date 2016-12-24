В Госдуму РФ внесен законопроект о денежных выплатах семьям за длительный брак

По предложенному законопроекту, за каждый год официальной совместной жизни семьи, начиная с 20 лет, государство делает выплату в размере 1 тысячи рублей. Таким образом, семьи могут получить премии в честь юбилея своих семейных отношений. Например, за 20 лет – 20 тысяч рублей, 25 лет — 25 тысяч рублей, за 30 лет — 30 тысяч рублей и далее по круглым датам вплоть до 70-летия официальной семейной жизни.

Как пишет «Российская газета», предлагаемые законопроектом размеры единовременных выплат к юбилеям совместной супружеской жизни предлагается ежегодно индексировать. При этом регионы могут устанавливать и свои дополнительные выплаты.

20 лет семейной жизни - это будет первый рубеж, за который полагается денежный бонус.

В Госдуме полагают крайне важным поощрять семьи, долгое время состоящие в браке. Но на федеральном уровне никаких общих мер поддержки семейным парам пока нет. В тоже время премии за длительный брак несут в себе символическое и материальное подтверждение государственной поддержки стабильности в семейных отношениях.