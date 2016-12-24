В Штабе общественной поддержки РМ проходит цикл лекций для будущих мам

В Саранске в Штабе общественной поддержки начался цикл лекций для будущих мам. О психологических особенностях беременных женщин, подготовке к родам и важности поддержания здорового образа жизни им рассказывают специалисты ГБУЗ РМ «Роддом».

Как отметила врач-акушер-гинеколог Елена Ваганова, женщины по-разному воспринимают и переживают те изменения, которые возникают при беременности. Многие испытывают страх и тревоги за будущего малыша, свое собственное здоровье. Встречи с психологами, акушерами и другими специалистами помогут молодым мамочкам справиться с тревогой, скорректировать образ жизни, подготовиться к появлению ребенка.

На лекциях у будущих мам есть возможность задать все интересующие их вопросы и получить на них ответы.