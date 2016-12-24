Житель Саранска отправится в колонию за пьяную расправу над незнакомым парнем

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28-летний житель мордовской столицы получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Он по пьяни избил незнакомого парня, якобы из-за нецензурного оскорбления.
В рамках расследования было установлено, что 22 июля прошлого года обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное. Уже ночью, выходя с приятелями из гаражного массива по улице Н. Эркая, фигурант дела увидел компанию незнакомых ему молодых людей, ожидающих такси.
В какой-то момент накаченному алкоголем товарищу показалось, что один из них нецензурно выразился в его адрес. В результате он подошел к 31-летнему парню и стал наносить ему удары кулаками по лицу. Свалив оппонента на землю, молодчик принялся пинать его ногами, в том числе нанося удары и по голове.
Очевидцы сообщили о драке в дежурную часть, злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. По информации МВД по РМ, приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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