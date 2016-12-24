Ветеран спецоперации провел «Урок мужества» для учеников Ардатовской школы

Житель города Ардатов Петр Зыкин до участия в спецоперации являлся автором-исполнителем. В сентябре 2022 года подписал контракт на службу в зоне СВО. Выполнял боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях. Был стрелком в составе одного из национальных подразделений, имел позывной «Зима».



22 января ветеран спецоперации пришел в Ардатовскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения, чтобы провести «Урок мужества». Мероприятие было организовано филиалом фонда «Защитники Отечества» в Мордовии. Встреча началась с поднятия флага России.



Ветеран рассказал ученикам 8 и 9 классов о своем участии в СВО и ответил на вопросы - что его сподвигло заключить контракт, где жили бойцы, как обстояло дело с продовольствием и летали ли дроны.

Также ребята расспросили защитника о его творчестве. «На фронте редко удавалось играть на гитаре, только когда колонна прибывала на новое место дислокации. Наши самые любимые песни — «Бьется в тесной печурке огонь» и «Нам нужна одна победа», а еще мой гимн бойцов СВО «Зов сердца». Его слова все выучили, парни даже записывали выступления на телефон. После окончания службы оставил гитару ребятам, чтобы не теряли боевой настрой. Ведь песня действительно помогает не унывать».

Гимн бойцов спецоперации «Зов сердца»:

Услышал зов сердца — России помочь,

Чтоб жили счастливо сынишка и дочь,

Чтоб мирное небо над их головой

Не пало на плечи проклятой войной…



И хочется света, удачи в пути,

И памяти дедов с победой дойти,

За нашу Россию, за нашу страну

Я с гордостью, с честью путь этот пройду!



А кто-то на небе жизнь пишет мою,

И строчка за строчкой я песни пою…

Разрывы снарядов, атака врага —

Работайте, братья, Россия одна!



Я вернусь, друзья, навстречу всем ветрам

И расправляю крылья бедам вопреки,

Кто сошёл с пути — тем руку я подам

И построю храм у леса у реки!