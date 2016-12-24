В Саранске пройдет студенческая донорская акция

С 22 по 27 января в учреждениях Службы крови страны при поддержке Федерального медико-биологического агентства пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества. Тысячи российских студентов смогут стать донорами и спасти жизнь другого человека.

В акциях предлагается принять участие студентам, которые только ступают на донорскую стезю, а также тем, кто регулярно сдает кровь или ее компоненты, является донором костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток.

В Службе крови Мордовии 25 января пройдет молодежная студенческая акция «Стань донором в Татьянин День!» В мероприятии запланирована донорская викторина с вручением призов, состоится чествование женщин-доноров с именем Татьяна, вручение благодарственных писем руководителям образовательных организаций – участников акции, донорская лотерея с вручением призов.

В ходе акции все желающие смогут узнать о донорстве крови и ее компонентов, работе Федерального регистра доноров костного мозга, а также присоединиться к донорскому движению страны.