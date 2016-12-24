«Рузаевский район – стратегический»

22 января Глава Мордовии Артём Здунов принял участие с 34-й сессии совета депутатов Рузаевского района. Она началась с вручения наград членам семей участников СВО, а также памятных наград очевидцам событий блокады Ленинграда – в 2024 году отмечается 80-я годовщина полного освобождения города-героя. Память защитников Родины, отдавших свои жизни во все времена, почтили минутой молчания.



Основным вопросом сессии стало подведение итогов минувшего года. Отчетный доклад огласил глава Рузаевского района Александр Юткин. Было отмечено, что у муниципального образования есть как достижения по ряду направлений, так и проблемные вопросы, которые предстоит решить.



За минувший год инвесторами в основной капитал района вложено более двух миллиардов рублей. Это позволило сохранить действующие и создать дополнительно более 400 новых рабочих мест. Району предстоит продолжить привлекать новых резидентов в ТОСЭР, тесно работать с каждым из действующих. Один из основных показателей качества жизни населения — уровень средней заработной платы: на крупных и средних предприятиях по итогу года она превысила 56 тысяч рублей.



«Я очень рад и горжусь успехами всей агропромышленной отрасли Рузаевского района! - сказал Александр Юткин. - В этом году собран небывалый урожай зерновых – свыше 128 тысяч тонн при урожайности более 50 центнера с гектара. Это заслуга каждого работника отрасли!»



В районе растет количество субъектов малого бизнеса. Проводится эффективная политика по поддержке предпринимательства – бизнес все чаще привлекает льготное финансирование. Активно ведется работа по пополнение доходной части бюджета.



Особое внимание в районе уделяется комфортной жизни людей: ведется ремонт и строительство дорог, благоустройство общественных территорий. За год отремонтировано свыше 11 км муниципальных дорог, 19 дворов и шесть заездов к МКД и детсадам, продолжается строительство обхода Рузаевки, обновлен сквер по ул. Революции 1905 года и общественное пространство Валда васта.



Социальная сфера в районе также не остается без внимания. По программе, инициированной Президентом страны, капитально отремонтировано три школы – в Рузаевке, Тат-Пишле и Трускляе, еще в двух – провели ремонт спортивных залов. В текущем году Рузаевский район завершит оснащение школ «Точками роста». Новое здание Дома культуры распахнуло свои двери в Красном Сельце, в районе посвилась современная детская поликлиника.



Было отмечено, что много важного удалось сделать в районе благодаря реализации программы по поддержке села, а также активному участию в грантовых конкурсах. Это и новые детские и спортивные площадки, и строительство тротуаров, и благоустройство территории восстановленной Знаменской церкви в Яковщине. Один из грантов направлен на развитие фестиваля «Кургоня» - он стал призером Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».



Артём Здунов отметил, что Рузаевский район – стратегический в масштабах всей республики по многим направлениям. Он занимает пятое место по поступлению налоговых и неналоговых доходов. Однако ряд налоговых источников пополнения бюджета на душу населения нужно подтянуть – это напрямую влияет на все социальные показатели.



«Прогнозные значения бюджета на 2024 год рассчитаны с ростом 115%, прогноз на предстоящий год реалистичен к исполнению. Главное – соблюдать финансовую дисциплину и все условия программы финансового оздоровления», - подчеркнул он.



У района пока еще сохраняется просроченная кредиторская задолженность перед средним и малым бизнесом, хотя на 40% ее удалось снизить. Производственная и организационная база для увеличения доходной базы у района есть.



В минувшем году на федеральном уровне принято решение на треть расширить границы ТОСЭР «Рузаевка», что позволит привлечь 2,5 млрд инвестиций и создать около 200 новых рабочих мест. Глава Мордовии поблагодарил предприятия и бизнес района за активную инвестиционную позицию.



В Рузаевском районе на 4600 уменьшилось количество ранее учтенных объектов недвижимости, не имеющих правообладателя. Перед районом была поставлена задача завершить эту работу до конца 2026 года. Артём Здунов поручил также активизировать внесение в ЕГРН границ населенных пунктов и территориальных зон. Пока из 64 населенных пунктов сведения о границах внесены только по 25. Это важно для градостроения, комплексного освоения территорий, модернизации дорожной и социальной инфраструктуры, для привлечения федеральных средств.



Среди задач, поставленных перед районом, - завершение объектов 2024 года: рекультивация 22 га свалки ТБО Рузаевского района, капитальный ремонт здания Центра молодежной политики и туризма, модернизация Центральной детской библиотеки, строительство Центра спортивных единоборств, которое ведется благодаря поддержке холдинга «РМ Рейл». В этом году предстоит отремонтировать шесть дорожных объектов протяженностью 13,5 км.



Артём Здунов подчеркнул: необходимо выстраивать программу работы, исходя из наказов избирателей. Это касается и дорог, и благоустройства территорий и коммунальной инфраструктуры.



Особо Глава республики заострил внимание на решении вопроса, связанного с местным водоканалом, переданным в частные руки. Урегулированием ситуации занимается рабочая группа на правительственном уровне. «Не теряйте ни одного дня. Правда на нашей стороне! Большое количество жалоб со стороны населения, действующие держатели ничего не вкладывают в объект. Вся страна в начале года видела, к каким страшным последствиям это может привести. Поэтому ошибку прошлого – неправомерную передачу собственникам водоканала – нужно исправить», - поручил Артём Здунов.



Перед руководством района Глава республики поставил ряд задач, касающихся организации детского оздоровительного отдыха, работе по федеральным проектам и кадровой политики.



«Текущая обстановка ставит перед нами новые задачи. Благодарю всех за оказание помощи военнослужащим и их семьям, решение вопросов гражданской обороны. Активно, бодро проводите работу с молодежью. На провокации поддаваться не будем, мы люди труда. Прошу всех консолидироваться, чтобы Рузаевка дальше росла и процветала», - подытожил Артём Здунов.



В ходе сессии также утвердили план мероприятий Администрации Рузаевского района на 2024 год.



Руководители предприятий, действующих на территории района, рассказали о реализации инвестиционных проектов и основных направлениях развития. Также был заслушан доклад и. о. директора Центра молодёжной политики и туризма о работе с рузаевской молодежью.