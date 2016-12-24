В совхозе Красное Сельцо работает новый Дом культуры

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В Рузаевском районе Дом культуры поселка Совхоз «Красное Сельцо» построили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Старое здание ДК в совхозе было аварийным, и его пришлось снести. Между тем, жители очень просили создать в поселке условия для творчества и культурного времяпрепровождения. Обращались и лично к Главе республики. Положительное решение руководителем региона было принято.
Подрядчик ООО «Стройэнергокомплект» приступил к работам весной прошлого года, и уже в начале 2024 клуб распахнул свои двери. В объект в общей сложности было вложено около 131 млн рублей. Жители поселка назвали новый ДК храмом культуры.
Сейчас здесь разместились девять клубных формирований, хореографическая студия, библиотека, музыкальная и художественная школы, зрительный зал вмещает 150 человек.
Глава Мордовии оценил активности, которые предлагает жителям поселка обновленный клуб. В библиотеке проходила акция «Открытка солдату» - гостям показали оцифрованные рисунки учащихся Красносельцовской школы искусств, в классе живописи - урок «Мой мир – моя семья!» На сцене главного зала вокальный ансамбль «Душа» готовился к концертной программе для жителей села. А маленькие танцоры из коллектива «Азарт» продемонстрировали Главе республики свои навыки в хореографии.
В ходе осмотра было также отмечено, что в рамках единого проекта по строительству ДК также капитально отремонтирован детский сад, построена линия водоснабжения по улице Садовой для 380 домовладений.
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