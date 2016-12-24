Глава Мордовии с рабочей поездкой приехал в Рузаевский район

22 января в рамках рабочей поездки в Рузаевский район Глава Мордовии Артём Здунов приехал в центральную районную больницу – здесь открылась новая детская поликлиника. Прежнее здание учреждения ни по каким параметрам не отвечало современным требованиям системы здравоохранения, было разбросано по разным местам. В 2020 году в ходе одной из поездок Главы республики в Рузаевку было принято решение о строительстве нового современного здания.



Стоит отметить, что Рузаевская районная больница – единственное учреждение в районе, обслуживающее детей и подростков. А это ни много, ни мало более 10 тысяч человек. В ведении детской поликлиники находится также почти 50 школ и детсадов, четыре организации СПО.

К строительным работам приступили в 2022 году, они велись в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из бюджетов всех уровней было выделено более 540 млн рублей: свыше 100 млн из них затрачено на медицинское оборудование, мебель и оргтехнику.

Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Современным оборудованием оснащены кабинеты УЗИ, эндоскопии и рентгенодиагностики. Здесь есть все необходимое для качественной быстрой диагностики по совершенно разным направлениям, для проведения лабораторно-инструментальных обследований детей. Впервые в рузаевской детской поликлинике появилась комната для кормления новорожденных.

Артём Здунов осмотрел несколько кабинетов узких специалистов, педиатра и процедурных. Оценил и условия работы, и наличие всего необходимого у медперсонала.



Врач-отолоринголог с тридцатилетним стажем Любовь Рябова поделилась: «За годы работы не думала, что придется поработать в таких прекрасных условиях. Раньше состояние больного, можно сказать, оценивали на глаз, при помощи элементарных мединструментов. Теперь врачу помогают два лор-комбайна и риноскопы. Они позволяют не только легко выявить заболевание, но и провести необходимые медицинские манипуляции».

Даже коридоры в новой поликлинике комфортные и располагают к себе. В игровой зоне - много детей. Пока движется очередь, детям есть чем заняться. Артём Здунов отметил, что обстановка совсем не больничная, дизайн помещений максимально позитивный. Он обратился к играющим детям и подарил им сладкие подарки: «Здесь хорошо, но часто бывать тут не нужно. Не болейте».



Мама маленького пациента Надежда Утехина поделилась впечатлениями от новой поликлиники: «Здесь ярко - главное детям нравится. Из игровой ребенка не вытянуть!»



Врач-уролог Алексей Карнаухов рассказал, что его семья - настоящая трудовая династия, общий стаж 130 лет. «Спасибо за прекрасные условия для работы. Благодаря такому оснащению выявляемость заболеваний существенно повысилась. Мы плотно сотрудничаем и с республиканской больницей».

Современным оборудованием для разработки верхних и нижних конечностей, голеностопа, плечевых суставов и кистей рук оборудован кабинет лечебной физкультуры, проводится групповая лечебная гимнастика. В предстоящем году по программе реабилитации проведут дооснащение. В физиотерапевтическом кабинете можно пройти лазеротерапию, электросветолечение, аэрозольные ингаляции, магнитотерапию и даже принять парафиновые ванны.



Уникальное для республики оборудование в кабинете УЗИ. Обследование проходят около трех тысяч детей в год. Заведующая диагностическим отделением Ольга Лапшина, многодетная мама, выразила благодарность Главе Мордовии и Президенту страны за прекрасные условия, созданные для детей Рузаевки в рамках нацпроекта.

Артём Здунов ответил: «Спасибо, что вы многодетная мама. Это важно!»



Глава Мордовии остался доволен увиденным – подрастающее поколение Рузаевского района в надежных руках медиков, обеспеченных лучшим.