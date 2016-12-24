В Мордовии работники фонда «Защитники Отечества» помогли ветерану СВО получить водительское удостоверение

Житель Ичалковского района отправился в зону СВО в качестве добровольца. Выполнял боевые задачи на Запорожском направлении, участвовал в боях за село Работино. Лишь по счастливой случайности не был ранен.



Демобилизованного бойца взяла на персональное сопровождение социальный координатор филиала фонда в Мордовии Лариса Ануфриева. При ее содействии ветеран сначала прошел диспансеризацию, а затем и медицинскую комиссию для получения водительского удостоверения - срок предыдущего документа истек еще в 2019 году.

Сотрудница помогла ветерану собрать документы и направить в МФЦ. 28 декабря заявление зарегистрировали на портале, а уже 11 января мужчина получил водительские права.



«Я очень благодарен социальному координатору, - сказал он. - Без нее я даже не знал, где и что оформляется! Лариса Николаевна взяла меня за руку и провела по нужным кабинетам. Для ветеранов очень важно ощущать поддержку и заботу, и понимать, что тебе искреннее хотят помочь».