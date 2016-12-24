В Мордовии матерый вор попался на вскрытии сейфа благодаря геномной экспертизе

Суд в Мордовии вынес обвинительный приговор 59-летнему жителю Краснодарского края. Он обвинялся в краже денежных средств из сейфов.

По информации МВД по РМ, в ночь на 22 сентября прошлого года неизвестный злоумышленник через окно проник в кассу административного здания в селе Сабанчеево Атяшевского района. Внутри помещения находился металлический ящик с документами и сейфом внутри. Взломав навесной замок ящика, «медвежатник» с помощью монтировки отогнул стальную пластину сейфа – в результате, образовался узкий проем. Намылив руку моющим средством, которое он обнаружил в комнате, грабитель смог просунуть руку в сейф и забрать из него 146 тысяч рублей.

С помощью аппаратно-программного комплекса «Поток» полицейские выяснили, что мужчина заехал в поселок на автомобиле марки «Хендай Акцент» со стороны Чувашкой республики, тем же путем он вернулся обратно после совершения преступления.

При осмотре места происшествия экспертом были изъяты предметы, используемые преступником при совершении кражи. Они были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по РМ для проведения биологической экспертизы. В ходе исследований была выделена ДНК криминального визитера.

При проверке генотипа по криминалистическим учетам полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 59-летний житель города Армавир Краснодарского края - ранее неоднократно судимый за имущественные преступления на территории многих регионов России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска МВД по РМ стало известно, что подозреваемый находится на территории Ульяновской области. Об этом оперативники сообщили коллегам из соседнего региона. Инспекторы ДПС в Майнинском районе по переданной ориентировке остановили автомобиль, за рулем которого находился злоумышленник. Мужчина был задержан. В его машине полицейские обнаружили отвертки, монтировки, ломы, отмычки, перчатки и денежные средства в сумме 33 тысячи рублей.

Подозреваемого доставили в Мордовию. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже, рецидивисту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия подсудимый возместил ущерб в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.