Семья Адушкиных принимает участие в семейном форуме «Родные – Любимые»

На Международной выставке-форуме «Россия» продолжается Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые». В нем принимают участие семейные династии из каждого региона страны.

Мордовию представляет семья Адушкиных. В браке Людмила Геннадьевна и Василий Васильевич – 15 лет. Они воспитывают 6 детей.

Адушкины участвуют в масштабной конкурсной программе «Династии России». Вместе с представителями других регионов они делятся опытом, демонстрируют творческие и кулинарные способности, рассказывают о культурных и исторических особенностях своей малой родины и т.д. Такая программа позволяет глубже понять культурное разнообразие нашей страны, оценить уникальность каждого участвующего региона и поддержать семейное творчество.

Кроме того, в рамках форума проходят различные мастер-классы, мотивационные лекции и встречи со звездными гостями. Например, с семьями-участниками встретился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он поблагодарил их за активное участие в форуме, творческие выступления и трогательные истории.

Также семья Адушкиных смогла пообщаться с известным российским фигуристом Ильей Авербухом. Спортсмен рассказал о своей семье, детях, поделился своими размышлениями о том, какой должна быть семейная жизнь.



Напомним, 2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи. Первым официальным мероприятием года стал Всероссийский семейный форум «Родные-любимые». Он проходит с 19 по 23 января в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Работа форума направлена на объединение семей и семейных династий со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.