В России действует уникальная программа ранней медико-социальной реабилитации ветеранов СВО «Возвращение»

Фонд «Защитники Отечества» провел Второй форум ветеранов СВО «Вместе победим». В нем приняли участие больше 400 демобилизованных бойцов со всех регионов страны, соцкоординаторы и руководители филиалов фонда, а также эксперты и представители власти.

Участники обсудили эффективные практики реабилитации раненных бойцов. Одной из них стала программа ранней медико-социальной реабилитации ветеранов СВО «Возвращение», которая появилась благодаря взаимодействию фонда с Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии.

«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии специализируется на восстановлении людей с травмами головного мозга. Поэтому был организован выезд специалистов центра на новые территории. Они доставили санавиацией сотни бойцов, которые больше месяца находились в коме, и восстановили их. Я лично общалась с этими ребятами, сегодня у них есть все возможности для возвращения к полноценной жизни», – рассказала Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

С прошлого года работают стационарные и эвакуационные бригады научно-клинического центра. Подразделения базируются линии соприкосновения, а также на базе опорных больниц в Луганске и Ростове-на-Дону. Только за декабрь 2023 года специалисты провели больше 200 операций на открытом мозге. Они помогают бойцам вернуться к нормальной жизни даже после самых тяжелых ранений.

Также в ходе форума обсудили единую модель комплексной реабилитации бойцов для военнослужащих, которую создает фонд «Защитники Отечества», объединяя лучшие практики в данной сфере.

Напомним, что фонд был создан по поручению Президента России, чтобы оказывать поддержку ветеранам СВО, инвалидам и семьям бойцов. За время его работы эффективную реабилитацию прошли больше 2000 ветеранов. В Мордовии филиал фонда работает с 1 июня 2023 года.