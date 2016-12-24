В Саранске над вывозом снега на полигон работают 17 погрузчиков и 34 самосвала

Поплавать с дельфинами
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Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.
«Ситуация в городе сложная, за выходные выпало большое количество осадков. Для усиления работ использовали все имеющиеся резервы техники.
С ночи 57 единиц техники муниципальных предприятий расчищали дороги, остановочные карманы, подъезды к детским садам, школам, медицинским учреждениям.
Ночью на снежный полигон вывезено 9 964,2 кубометров снега.
Сегодня в уборке города задействовано 74 единицы техники муниципальных предприятий: КДМ-7 единиц, МТЗ (щетка)-8 единиц, Грейдер-1 единица, пылесос УМГ-1 единица, Шнекоротор-3 единицы, Т-150-1 единица, МТЗ (прямой нож)-2 единицы, Погрузчики-17 единиц, Самосвалы-34 единиц.
Снег вывозят 17 погрузчиков и 34 самосвала.
На особом контроле обстановка во дворах. Сотрудники районных администраций продолжают контролировать уборку снега с придомовых территорий и снежно-ледяных образований с крыш.
Сегодня управляющими организациями обеспечен выход на уборку 45 единиц техники и 886 рабочих».
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