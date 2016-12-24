Россияне считают, что в идеальной семье должно быть много детей

В нашей стране начался Год семьи, объявленный Президентом России. По этому прекрасному случаю социологическое агентство «Вебер» поделилось результатами исследования на тему семейных ценностей. В опросе приняли участие 1400 россиян старше 18 лет.

«Результаты исследования достаточно закономерны для нашей страны – ценность семьи, ее традиции и история были и остаются у людей на первом месте, – комментирует руководитель «Вебера», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова. – Да, современные реалии немного изменили семейные отношения: сегодня одобрение родителей по-прежнему важно, но уже не носит столь решающий характер, а каждый четвертый не согласен, что при замужестве женщина должна брать фамилию мужа. Тем интереснее нам, социологам, следить за изменениями в настроениях и трендах, постепенно формирующих новое поколение».

Выяснилось, что для 87% опрошенных очень важно проводить больше времени с семьей. При этом, 56% уверены, что супруги не могут считаться семьей, если у них нет детей, а большинство считают идеальным, когда в семье несколько детей.

«Я сама – мама троих прекрасных ребятишек. И подтверждаю, что это настоящее счастье! Очень здорово знать, что многие жители нашей страны согласны со мной. Уверена, традиционные семейные ценности для россиян всегда будут на первом месте», – поделилась мнением блогер и многодетная мама из Саранска Юлия Адушкина.

Также россиян спросили, как они относятся к чайлдфи – сознательному желанию не иметь детей. 57% выразили негативное отношение. А положительно на эту идеологию смотрят всего 10% опрошенных.

Напомним, что «Вебер» является совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию мнений. Социологическое агентство использует классический подход в сочетании с современными онлайн-инструментами.