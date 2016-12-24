Снегопад в Саранске: на улицы города выводят дополнительную технику

По поручению Артема Здунова руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов провел в Администрации городского округа Саранск экстренное совещание по уборке улично-дорожной сети в период сильного снегопада, начавшегося 20 января.

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин, глава городского округа Саранск Игорь Асабин, ответственные сотрудники Администрации Главы и Правительства Республики Мордовия, Администрации городского округа Саранск, коммунальных служб.

В настоящее время на уборке города работает 84 единицы техники. Было поручено в дополнение ко всем имеющимся мобилизованным ресурсам привлечь дополнительно не менее 40 единиц техники, с составлением производственного плана на каждую единицу, а также обеспечить всех операторов и водителей горячим питанием.

Кроме того, главе городского округа Саранск поручено организовать тесное взаимодействие с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья в части своевременной расчистки от снега придомовых территорий многоквартирных домов. Булат Хайрутдинов подчеркнул, что жители своевременно вносят плату за содержание и текущий ремонт домов и должны получать качественные коммунальные услуги вне зависимости от погодных условий.

Соответствующие работы в городе уже проводятся.