Жители Мордовии могут предложить «Сильные идеи для нового времени»

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Потом эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие предложения в феврале представят руководству страны.

Идеи и предложения принимаются по номинациям: «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения» и «Эффективное государство».

В Саранске работает пункт для подачи идей в библиотеке им. А. С. Пушкина.