Жители Мордовии могут предложить «Сильные идеи для нового времени»

«Шумбрат, Мордовия!»
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Потом эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие предложения в феврале представят руководству страны.
Идеи и предложения принимаются по номинациям: «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения» и «Эффективное государство».
В Саранске работает пункт для подачи идей в библиотеке им. А. С. Пушкина.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны