В Саранске студент из Палестины стал жертвой «театрального» мошенничества

По информации МВД по РМ, 17 января в дежурную часть саранского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 29-летний гражданин Палестины, обучающийся в одном из вузов Саранска.

Как рассказал потерпевший, некоторое время назад в социальной сети он познакомился с девушкой, которая предложила ему сходить в театр на спектакль «Евгений Онегин». При этом она сообщила, что себе билет уже приобрела и скинула ему ссылку для покупки второго. Студент перешел по ссылке и приобрел билет за 2,5 тысячи рублей.

Через пару дней девушка написала студенту, что у нее возникли непредвиденные обстоятельства и, пойти с ним на спектакль она не сможет. Она предложила ему сделать возврат билета, если тот не хочет идти один.

Иностранец вновь перешел по ссылке, присланной знакомой по переписке. Следуя указаниям, он внес данные своей карты для возврата денежных средств. При этом, после заполнения формы на сайте появилось окно для повторного ввода реквизитов, что и сделал молодой человек. В результате с его счета были списаны денежные средства в сумме 2,5 тысяч рублей. После этого с девушкой связь прервалась. Молодой человек предположил, что общался с мошенниками и обратился в полицию.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенничеству.