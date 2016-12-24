В Саранске студент из Палестины стал жертвой «театрального» мошенничества

День образования Мордовской автономии
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
По информации МВД по РМ, 17 января в дежурную часть саранского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 29-летний гражданин Палестины, обучающийся в одном из вузов Саранска.
Как рассказал потерпевший, некоторое время назад в социальной сети он познакомился с девушкой, которая предложила ему сходить в театр на спектакль «Евгений Онегин». При этом она сообщила, что себе билет уже приобрела и скинула ему ссылку для покупки второго. Студент перешел по ссылке и приобрел билет за 2,5 тысячи рублей.
Через пару дней девушка написала студенту, что у нее возникли непредвиденные обстоятельства и, пойти с ним на спектакль она не сможет. Она предложила ему сделать возврат билета, если тот не хочет идти один.
Иностранец вновь перешел по ссылке, присланной знакомой по переписке. Следуя указаниям, он внес данные своей карты для возврата денежных средств. При этом, после заполнения формы на сайте появилось окно для повторного ввода реквизитов, что и сделал молодой человек. В результате с его счета были списаны денежные средства в сумме 2,5 тысяч рублей. После этого с девушкой связь прервалась. Молодой человек предположил, что общался с мошенниками и обратился в полицию.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенничеству.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака