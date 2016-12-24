Мордовская компания «Овер Фарма» расширяет производство

Компания по разработке и выпуску пищевых добавок «Овер Фарма» открылась в Рузаевке в октябре 2021 года. Сейчас предприятие осваивает новые производственные площади и расширяет ассортимент. По сравнению с прошлым годом линейка продукции увеличилась вдвое и составляет 123 наименования. Среди них - витамины, добавки, спортивное питание.

«Все рецептуры разрабатывают специалисты предприятия совместно с профильным институтом и проходят государственную регистрацию. На производстве применяются качественные ингредиенты. Они соответствуют мировым стандартам. Используется маркировка «Честный знак», что гарантирует подлинность и качество товара», - рассказала генеральный директор компании «Овер Фарма» Ирина Бурдинова.

За последний год предприятию удалось оборудовать новые площади и создать новые рабочие места. В ближайшее время планируется перейти на круглосуточный режим работы, так как продукция является узнаваемой и востребованной. Она распространяется через аптечные сети, официальный сайт и маркетплейсы.

В настоящее время оформлен участок для строительства еще одного цеха по выпуску продукции. Это позволит создать еще 90 новых вакансий. Средняя заработная плата на предприятии составляет почти 48 тысяч рублей.

С расширением и развитием производства связаны планы по освоению и выпуску новой линейки продукции – косметических средств.

18 января новые площади компании «Овер Фарма» осмотрел глава Рузаевского района Александр Юткин.



«Вы быстро подстраиваетесь под растущий спрос на определенные виды товаров, поэтому смогли занять свою нишу и стали импортозамещающим производством. Мы всегда поддерживали наших резидентов ТОСЭР Рузаевка и в дальнейшем будем оказывать помощь в решении проблем и содействие в разных вопросах», - отметил Александр Юткин.