Во время Крещенских купаний происшествий на водных объектах Мордовии не зарегистрировано

В ночь с 18 на 19 января после освящения купелей в Мордовии прошли традиционные Крещенские купания. Перед этим безопасность отведенных мест еще раз тщательно проверили специалисты различных ведомств – был осуществлен контрольный замер льда, обследована прилегающая территория, установлены палатки для переодевания и обогрева.

В этом году на водоемах республики было организовано 66 купелей. По информации МЧС по РМ, в Крещенских купаниях в специально оборудованных местах приняли участие 3738 человек по всей республике, в том числе 1116 человек в столице Мордовии.

За время праздника на территории региона происшествий на водных объектах зарегистрировано не было.

Главное управление МЧС по РМ настоятельно рекомендует гражданам ответственно отнестись к собственной безопасности, не совершать омовения в несанкционированных местах, ни в коем случае не отпускать несовершеннолетних детей одних на купания.