В Саранске любитель скоростной езды сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 18 января в 18:28 напротив дома № 1/а по улице Косарева 34-летний молодой человек за рулем автомобиля «Шкода Октавия» совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пожилая пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу № 4. Водитель трезв.

Отмечается, что в 2023-2024 гг. виновник наезда 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе 33 раза за превышение скорости.