В Саранске любитель скоростной езды сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

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Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
Как сообщает Госавтоинспекция республики, 18 января в 18:28 напротив дома № 1/а по улице Косарева 34-летний молодой человек за рулем автомобиля «Шкода Октавия» совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пожилая пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу № 4. Водитель трезв.
Отмечается, что в 2023-2024 гг. виновник наезда 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе 33 раза за превышение скорости.
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Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
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