Мордовия приняла участие в Дне цифровизации на выставке «Россия»

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В рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошел «День цифровизации». Состоялась серия встреч, выступлений, дискуссий и образовательных мероприятий, посвященных цифровизации в жизни людей, бизнесе и государстве.
В состав делегации Мордовии вошли ио Министра цифрового развития РМ Роман Курмакаев, Министр земельных и имущественных отношений РМ Андрей Мищенко, директор по развитию компании «Эволента» Андрей Сараев и исполнительный директор ООО ИТЦ «Базис» Виталий Вельдяскин.
Руководители региональных и ведомственных программ цифровой трансформации отвечали на вопросы посетителей и гостей стендов, делились опытом и обсудили возможность внедрения новых разработок.
В рамках выставки прошла презентация двух ИТ-компаний из Мордовии – АО «Эволента» и ООО Информационно-технологический центр «Базис».
«Базис» представил Автоматизированную информационную систему «Управление процессами реабилитации, ранней помощи и долговременного ухода». Система разработана полностью на импортозамещенных технологиях и включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
«Эволента» презентовала несколько разработок. Среди них Государственная информационная система для анализа данных по исходным показателям хода строительства и ремонта дорожных объектов республики, Платформа обработки данных на основе искусственного интеллекта, Инвестиционная карта субъекта Российской Федерации и ИТ-школа «ЭвоАкадемия», которая позволяет получить знания в различных сферах информационных технологий и пройти стажировку в компании.
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