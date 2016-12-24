Мордовия приняла участие в Дне цифровизации на выставке «Россия»

В рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошел «День цифровизации». Состоялась серия встреч, выступлений, дискуссий и образовательных мероприятий, посвященных цифровизации в жизни людей, бизнесе и государстве.

В состав делегации Мордовии вошли ио Министра цифрового развития РМ Роман Курмакаев, Министр земельных и имущественных отношений РМ Андрей Мищенко, директор по развитию компании «Эволента» Андрей Сараев и исполнительный директор ООО ИТЦ «Базис» Виталий Вельдяскин.

Руководители региональных и ведомственных программ цифровой трансформации отвечали на вопросы посетителей и гостей стендов, делились опытом и обсудили возможность внедрения новых разработок.

В рамках выставки прошла презентация двух ИТ-компаний из Мордовии – АО «Эволента» и ООО Информационно-технологический центр «Базис».

«Базис» представил Автоматизированную информационную систему «Управление процессами реабилитации, ранней помощи и долговременного ухода». Система разработана полностью на импортозамещенных технологиях и включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Эволента» презентовала несколько разработок. Среди них Государственная информационная система для анализа данных по исходным показателям хода строительства и ремонта дорожных объектов республики, Платформа обработки данных на основе искусственного интеллекта, Инвестиционная карта субъекта Российской Федерации и ИТ-школа «ЭвоАкадемия», которая позволяет получить знания в различных сферах информационных технологий и пройти стажировку в компании.