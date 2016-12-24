В мордовской колонии №2 совершилось таинство Крещения осужденной

В храме Преподобного Сергия Радонежского, расположенном на территории исправительной колонии №2 УФСИН по РМ, совершилось таинство Крещения осужденной. Уже в зрелом возрасте она добровольно пришла к православной вере.

Обряд проводил иерей Александр (Левин). Перед началом он провел Божественную Литургию, затем совершил таинство исповеди и причастия.

По окончании таинства Крещения священнослужитель надел на осужденную нательный православный крест, после чего побеседовал с ней на духовно-нравственные темы и напомнил о необходимости соблюдать заповеди Божии, пожелал ей искреннего раскаяния и духовного оздоровления.