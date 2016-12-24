На Международной выставке-форуме «Россия» подвели итоги дней регионов, в рамках которых все 89 субъектов ярко представили свои достижения, культуру, традиции и туристический потенциал. На встрече главы регионов поблагодарили Президента Владимира Путина за решение о проведении Выставки.

Председатель Организационного комитета по проведению Выставки, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил заслугу команд всех регионов в создании уникальной экспозиции Выставки "Россия".

«Абсолютно все команды регионов по-настоящему вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле – сделали гораздо большее: помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенности в будущем и мотивировали на то, чтобы самим добиваться новых достижений», — отметил Сергей Кириенко.

Во время проведения дней регионов большое социологическое исследование на Выставке провели эксперты НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований — они опросили более четырех тысяч человек.

Посетители Выставки рассказали, что представленные экспозиции вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне — так ответили 95% гостей. Еще столько же опрошенных заявили, что Выставка "Россия" дала им силы на перемены и вызвала желание попробовать что-то новое. 98% посетителей Выставки отметили, что представленные достижения вызвали у них чувство гордости за страну.

Основные эмоции, которые испытывают гости Выставки, — это радость, гордость, интерес, восторг и удивление, при этом большинство респондентов отметили образовательный эффект Выставки: гости многое узнали о возможности путешествий по регионам России, достижениях, новых технологиях и культуре народов страны.

На подведении итогов дней регионов многие губернаторы отметили, что только благодаря решению Президента Владимира Путина такое масштабное событие состоялось, и поблагодарили Главу государства. Многие регионы получили поддержку и новые возможности для развития: на полях Выставки в том числе были подписаны многомиллиардные инвестиционные соглашения.

«Сама идея организации Выставки — замечательная. Хочу поблагодарить Президента Владимира Владимировича Путина за ту возможность, которая представлена каждому региону здесь: масштабно рассказать о том, что происходит в регионе, о наших красотах и достижениях, об уникальных людях. Все, кто побывал на Выставке, конечно, испытали настоящую гордость за нашу страну. Не только за свои регионы — за всю страну. Такая мощь, такая красота, такое величие — конечно, это все дает нам уверенность в завтрашнем дне», — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Гордость берет и за Мурманскую область, и за всю нашу страну — получился такой масштабный проект. Для нас выставка и дни региона — это не только презентация Мурманской области. Мы подписали соглашения более чем на 50 млрд рублей, в том числе о строительстве нового морского контейнерного терминала, соглашение о жилищном строительстве на территории Мурманской области. Поэтому для нас это еще и деловое важное мероприятие, благодаря которому дополнительные инвестиции пойдут в регион. Общее впечатление от того, что здесь происходит — это действительно классная, масштабная работа, которая позволяет людям гордиться нашей страной еще больше», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За вклад в создание уникальной экспозиции Выставки "Россия" памятными статуэтками были отмечены некоторые регионы. Награды главам и представителям регионов вручил Сергей Кириенко.

Так, за лучшее представление региона награды получили Мурманская Ярославская и Нижегородская области, а также республика Башкортостан. В специальной номинации «За лучшее информационное освещение» были отмечены Ульяновская и Кемеровская области и Республика Мордовия. За лучшую концертную программу на Выставке награды были вручены Ивановской, Иркутской, Калужской и Омской областям.

За лучшее гастрономическое представление региона были отмечены Владимирская область и Республика Саха (Якутия). За лучшую поддержку производителей региона награждены Ленинградская, Воронежская и Оренбургская области, Республика Карелия и Луганская Народная Республика. В номинации «Новогодняя Россия» отмечены Липецкая, Челябинская, Рязанская и Томская области, а также Республика Крым.

За гостеприимство отмечена столица России — Москва, за лучшую просветительскую деятельность — Самарская область, за самую технологичную экспозицию — Пермский край, а в номинации «Образ выставки» награду получила Чувашская Республика.

Выставка "Россия" — результат труда тысяч людей. И сегодня некоторые из них также были отмечены за личный вклад в организацию и проведение Выставки. Это гиды, волонтеры и сотрудники, обеспечивающие бесперебойную работу Выставки.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Со дня открытия — 4 ноября — Выставку посетили более пяти миллионов человек. 16 января, выступая на первом Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», Президент Владимир Путин предложил продлить работу Выставки на летний период.