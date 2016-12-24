В Мордовии в ДТП погибла 63-летняя пассажирка иномарки

По информации Госавтоинспеции республики, 18 января в Ковылкинском районе в 14:25 на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 67-летний мужчина за рулем автомобиля «Рено SR», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Нива Шевроле» под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП 63-летняя пассажирка «Рено SR» от полученных травм скончалась на месте происшествия, назначены экспертизы.

Водители обоих транспортных средств с различными травмами доставлялись в Ковылкинскую районную больницу, у них взята кровь на анализ.