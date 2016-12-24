В Саранске задержаны двое наркокурьеров - граждане Кыргызстана

«С возвращением!»
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В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении двоих граждан Кыргызской Республики, временно находящихся на территории Российской Федераци. Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Полицейские установили, что в начале этого года 29-летний товарищ из среднеазиатской республики предложил 30-летнему земляку, работающему в Москве в службе такси, заняться распространением запрещенных веществ.
Подельники приобрели в Московской области оптовую партию героина, метадона и мефедрона общим весом не менее 120 граммов и расфасовали наркотики для дальнейшего сбыта. Организовав несколько закладок в столице России, они приехали в Саранск, где поместили в тайники на территории Ленинского района около 40 граммов запрещенных веществ.
После оборудования закладок иностранные граждане намеревались отправиться в Пензенскую область для дальнейшего сбыта наркоты, однако были задержаны оперативниками УНК МВД по РМ. В рамках проводимых мероприятий полицейские обнаружили и изъяли 139 свертков с запрещенными веществами.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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