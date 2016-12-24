МЧС по РМ предупреждает о снегопаде и сильных порывах ветра 19 января

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Как сообщается, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января на территории республики ночью местами прогнозируется сильный снег, метель, днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные.
Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.
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